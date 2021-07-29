Trakya'da 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmaları kapsamında Trakya'da 2 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmaları kapsamında Trakya'da 2 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını oluyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 511 bin 708, Kırklareli'nde 433 bin 353, Tekirdağ'da 1 milyon 58 bin 763 olmak üzere Trakya'da 2 milyon 3 bin 824 doz aşı yapıldı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 78,7, Edirne'de yüzde 78,5, Tekirdağ'da yüzde 73,08 olarak açıklandı.

Hedef nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü ve Tekirdağ 10'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar