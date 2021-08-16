Trakya'da 2 milyon 400 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı
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Trakya'da 2 milyon 400 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı

Trakya'da 2 milyon 400 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede gerçekleştirilen aşılama çalışmaları kapsamında Trakya'da 2 milyon 373 bin 714 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede gerçekleştirilen aşılama çalışmaları kapsamında Trakya'da 2 milyon 373 bin 714 doz aşı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını oluyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 595 bin 602, Kırklareli'nde 506 bin 539, Tekirdağ'da 1 milyon 271 bin 573 olmak üzere Trakya'da 2 milyon 373 bin 714 doz aşı yapıldı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 83,6, Kırklareli'nde yüzde 83,4, Tekirdağ'da yüzde 79,5 olarak açıklandı.

Hedef nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü ve Tekirdağ 8'inci sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Trakya'da 2 milyon 400 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı - Haberler
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