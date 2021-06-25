Trakya'da 18 yaş üzerindekiler aşılanıyor

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Ceren Kalkan, AA muhabirine, yaş sınırının 18'e inmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Randevu alarak hemen aşı olmaya geldiğini ifade eden Kalkan, salgının aşılama çalışmaları ile sona ereceğine inandığını kaydetti.

Tüm gençlerin aşı olması gerektiğini anlatan Kalkan, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Ayşegül Menekşe ise aşısını olarak kendisini daha güvende hissettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar Edirne'de 341 bin 543, Kırklareli'nde 289 bin 210, Tekirdağ'da 661 bin 768 doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran