Trakya'da 18 yaş altı sokağa çıkmanın keyfini çıkardı - EDİRNE/KIRKLARELİ/ Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı.

Edirne'de parkları dolduran çocuklar güzel havanın da tadını çıkararak gönüllerince oynadı.

Kimisi parktaki çimlerde arkadaşlarıyla maç yaptı, kimisi ise paktaki spor alınanda vaktini değerlendirdi.

Mahmut Kerem Katmer (12), AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceden planladıkları gibi arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi.

Parkta futbol oynadıklarını belirten Katmer, "İzin zamanımızı değerlendireceğiz. 20.00'ye kadar iznimiz var." dedi

Mert Can Çelik de (10) evde çok sıkıldığını ve bu iznin kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti. Evde zamanın sıkıcı geçtiğini anlatan Çelik, "Evde telefondan oyun oynuyorum yada ders çalışıyorum. Bugün parkta hem spor yapacağım hemde arkadaşlarımla buluşacağım." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da da saat 14.00'den itibaren sokağa çıkmaya başlayan çocuk ve gençler, aileleriyle Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yaptı.

Bazı çocuklar parklarda bisiklete binerken bazı gençler de arkadaşlarıyla buluşup açık alanlarda zaman geçirdi.

Kaynak: AA