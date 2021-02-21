Trakya'da 171 bin 883 Kovid-19 aşısı yapıldı

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 171 bin 883 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 171 bin 883 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 82 bin 553 ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 49 bin 176, Kırklareli'nde ise 40 bin 154 aşı yapıldı.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar