Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sela okundu
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Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sela okundu

Trakya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla sela okundu
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla camilerde sela okundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla camilerde sela okundu.

Edirne'de kentin simgesi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde, Kırklareli'nde Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda, Tekirdağ'da ise tarihi Rüstempaşa Camisi ve sahil dolgu alanında sela okundu.

Selanın ardından vatandaşlar, "Demokrasi ve Milli Birlik" nöbetine devam etti.

Trakya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla sela okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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