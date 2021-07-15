Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi, dualar okundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi, dualar okundu.

Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli'nin şehitler için dua okumasının ardından TRT 1'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin anlatıldığı "Mahrem" belgeselinden bölümler gösterildi.

Selimiye Camisi minareleri arasında da "Türkiye Geçilmez" mahyası asıldı.

Sancak teslim töreninin ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kıtaların kesişme noktası olduğunu söyledi.

Türk milletinin Malazgirt'te, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta da bedel ödediğini aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde ise devletimiz, milletimiz bambaşka bir bedel ödemek zorunda kaldı. Ordumuzun içinde çöreklenmiş bizim ordumuzun üniformalarını giymiş olan bir kısım hainler, milletin kendilerine vermiş olduğu silahları milletimize doğrultmakta hiçbir tereddüt göstermediler. O gece milletimiz 251 şehit, 2 bin 196 gazi verdi. O gaziler şimdi bizimle yaşamaya devam ediyor. Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdığımız bir destanı geçirdik o gece. Cenab-ı Allah bir kez daha bize böyle destanlar yaşamak zorunda bırakmasın. Milletimize bu bedeli ödeten hainler aslında her şeyi hesaplamışlardı. Ama bir şeyi gözden kaçırdılar. O da Türk milletinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu hesaba iyi katamadılar. Bu milletin 'Bir gün vazifeye atılmak zorunda kalırsa içinde bulunduğun ahval ve şeraitini düşünmeyeceksin' diyen bir kurucusu olduğunu hesaba katamadılar. Yine bu milletin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olduğunu da yine hesaba katamadılar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının meydanda büyük ekrana yansıtılmasının ardından, Devlet Türk Müziği Topluluğu "Balkan ve Kahramanlık Türküleri" konseri verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından meydandaki gençler "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganı attı.

Belediye Bandosu'nun konserinin ardından ise Edirne Valiliği Rumeli Akademisi Eğitim Kültür Derneği Grubu kahramanlık türküleri seslendirdi.

Edirne Müftülüğü ilahi grubu da ilahiler seslendirdi, şehitler için dua okudu.

Programa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Bu arada AK Parti İl Başkanlığı törene gelenlere aşure ikram etti.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, hain darbe teşebbüsünün beşinci yılı olduğunu anımsatarak, "Bizler de bu akşam demokrasi nöbetindeyiz. Programa sabah erken saatlerde başladık. Önce şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehitlerimize duamızı gönderdik. Edirne'nin çeşitli camilerinde mevlitler okuttuk ve şehitlerimizin ruhu için aşure dağıttık." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu program, Hızırbey Camisi Müezzini Adem Demircioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşmasının izlenmesinin ardından, Hızırbey Cami Müezzini Necmettin Ötün, "Şehitler Kasidesi"ni okudu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini söyledi.

15 Temmuz'un alelade bir gün olmadığını belirten Bilgin, "Türk tarihinin Anadolu öncesi de dahil olmak üzere bu aziz milletin ne kadar kahraman, ne kadar cesur, ne kadar vefakar ve cefakar olduğunun en büyük sembolize edildiği gündür." dedi.

15 Temmuz'da Türk milletinin büyük bir destan yazdığını ifade eden Bilgin, hain darbecilerin hem Türk yargısı önünde hem de halkın vicdanında yargılandığını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin en büyük teminatı olduğunu anlatan Bilgin, "Bu ülkenin çimentosudur. Bu ülkenin varlığının en önemli sembolüdür. Bunu yapanlar Türk Silahlı Kuvvetleri değil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki hainlerdir. Belli dönemde üst düzeydeki komuta kademesidir, belli dönemde aradaki bazı haddini bilmez hainlerdir." diye konuştu.

2016 yılında emperyalist güçlerin özellikle mili ve manevi değerleri kullanarak emellerine ulaşmaya çalıştığını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Din olgusunu kullanarak bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin yaşlısından, kadınından, erkeğine herkesin duygularını din üzerinden sömüren ve 40 yıldır bu ülkenin vatandaşının enerjisinden parasına kadar her türlü sömürüyü yapan yeni bir aparat ortaya konarak aziz milletimizin ve Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve özellikle de bayrağımızın indirilmesi istendi. Ama bu sefer hepsinden farklıydı. Vatandaşımız artık darbelerden çektiği sıkıntıları, kendi cebinden, kendi canından, kendi varlığından, kendi bütünlüğünden hepsinden de önemlisi kendi demokrasi ve iradesini sandığa yansıtmasına yapılan müdahalelerden artık bıkmıştı ve buna son deme vakti gelmişti. Özellikle 15 Temmuz'u Ankara, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her noktasında farklı şekillerde hepimiz hissettik."

Konuşmaların ardından Sancak Koşusu'na katılan sporculara katılım belgeleri verildi.

Tekirdağ

Sahil dolgu alanda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünü bertaraf ederek, yurdunu alçaklara uğratmadığını söyledi.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin geleceğine pranga vurulmak istendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi milletimizin vergileriyle alınan tanklar, uçaklar, helikopterler ve silahlar kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrilmiştir. Milletimiz, bu darbe teşebbüsüne direnmiş, iradesini gasbetmek isteyen, özgürlüğüne, bağımsızlığına kastetmek isteyenlere karşı şerefli bir mücadele vermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı durma çağrısı yapmasının ardından yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde, tankın, tüfeğin, topun, uçağın, helikopterin karşısına imanıyla, inancıyla, karşı duran milletimiz, darbe teşebbüsünde bulunanların heveslerini kursağında bırakmış, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmıştır. Darbe teşebbüsünü bertaraf ederek, yurdunu alçaklara uğratmamış, göğsünü siper ederek bu hayasızca akını durdurmuştur."

Konuşmaların ardından "15 Temmuz Sancak Koşusuna" katılan sporcular sancağı Vali Yıldırım'a teslim etti.

Programın sonunda Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı üyeleri tarafından tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

Çorlu ilçesinde şehitlik önünde toplanan grup, ellerindeki bayraklarla Omurtak Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na geldi. Burada Kur-an'ı Kerim tilavetinden sonra hain darbe girişimi gecesi yaşananlar sinevizyonla gösterildi.

Kaymakam Cafer Sarılı, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve liderliğinde, milletimiz bu darbe girişimini sokaklara ve meydanlara çıkıp, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra askeri bando müzik dinletisi sundu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi de Atatürk Meydanı'nda 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açtı.

Kapaklı Belediye Başkanı törende rahatsızlandı

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçe meydanında düzenlenen programda rahatsızlanarak Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan Çetin'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu da Çetin'i hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerimiz sırasında biraz rahatsızlandım. Doktorlarımızın müdahalesi ile şuan müşahede altındayım. Korkulacak bir durum yok. Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkesten Allah razı olsun." dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı