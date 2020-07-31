Trakya'da 110 "acemi kasap" hastanelik oldu Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 110 kişi hastanelere müracaat etti.

Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 110 kişi hastanelere müracaat etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesiminde yaralanan Edirne'de 33, Kırklareli'nde 16, Tekirdağ'da 61 kişi hastanelere başvurdu.

Daha çok el, parmak ve diz kesikleri gibi yaralanmaları bulunan "acemi kasap"lar, acil servislerdeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Kaynak: AA