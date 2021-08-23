Trakya çiftçisinin yerli tohumlara yöneldiği belirtildi

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Ar-Ge Koordinatörü Ahmet Duman, Trakya çiftçisinin yerli tohumlara yönelmeye başladığını söyledi.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Ar-Ge Koordinatörü Ahmet Duman, Trakya çiftçisinin yerli tohumlara yönelmeye başladığını söyledi.

Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde Hüseyin Budun'a ait tarlada yerli mısır çeşidi Aga hasat edildi.

Törene katılan Duman, 2018 yılında yüzde 1 olan yerli tohum kullanımının bugün itibariyle yüzde 5 seviyesine yükseldiğini söyledi.

Yerli tohum kullanımın arttırılması için yürütülen çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan Duman, herkesin yerli tohumlara güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Yerli mısır çeşitlerinin boylarının 4 metreyi bulduğunu anlatan Duman "Düzgün ekim yapıldığında dönümde 10 tonun aşağısında verim vermeyecektir. Konya'da 14 tonları, İzmir'de 13 tonları gördük. İnanılmaz bir verim potansiyeli var. Aga çeşidinin Türkiye'nin pek çok yerinde ortalaması 10 ton. 10 ton üzerinde verim alan yerler de var. Bunlar hepimizin çeşitleri. Sivil toplum kuruluşlarımız, ziraat odaları bir araya geldiğinde neleri başarabileceğimizi sanırım son yıllarda tüm dünyaya göstermişizdir." diye konuştu.

Kırklareli'nin Trakya'ya, Trakya'nın da Türkiye'ye yerli mısır Aga'da öncülük ettiğini dile getiren Duman, şuanda Trakya başta olmak üzere her ilden yerli tohuma ilginin arttığını sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da yerli tohum çeşitlerine yönelen çiftçilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yerli mısır çeşitlerinin hasadı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen