Trakya çiftçisi, koronavirüse rağmen ürün ekim ve hasatlarını yapıyor
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Trakya çiftçisi, koronavirüse rağmen ürün ekim ve hasatlarını yapıyor

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından olan ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine rağmen çiftçiler üretimlerine devam ediyor.

12.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:24
Trakya çiftçisi, koronavirüse rağmen ürün ekim ve hasatlarını yapıyor

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından olan ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine rağmen çiftçiler üretimlerine devam ediyor.

Traktörlerinin başına geçerek koronavirüs riskine rağmen ayçiçeği ekimine başlayan Kırklarelili çiftçiler, hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat ediyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü çiftçilerin de İçişleri Bakanlığının kararları doğrultusunda üretimlerine devam ettiğini söyledi.

Kronik rahatsızlığı bulunan çiftçilerin ise üretimlerine ara vermek zorunda kaldığını anlatan Şaylan, "Bunun dışında herhangi bir sorun yaşanmıyor. 65 yaş üstü çiftçilerimizin kronik rahatsızlığı bulunmuyorsa Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu ve muhtarlıklardan alınan izinler ile tarlaya gitmelerinde sakınca yok. Üreticilerimiz tarlalarında ekim ve dikimlerini eksiksiz ve aralıksız sürdürüyor." dedi.

"Ürün zincirinin devam etmesi lazım"

Çiftçilerin hijyen kurallarına da mümkün olduğunca uyduğunu vurgulayan Şaylan, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz hijyen kurallarına uydukları için bir sorun yaşamıyor. Zaten ürünlerin ekilmesi lazım. Biz ekim zincirini kaçırırsak önümüzdeki dönem bu ürünü parayla bile alamayız. Ürün zincirinin devam etmesi lazım. Çiftçilerimiz ayçiçek ekimlerine başladı. Koronavirüs nedeniyle hükümetimiz bize esneklik gösteriyor. Devletimize teşekkür ediyoruz."

Çiftçi Serkan Hüsman da tarlada çalışırken hijyen kurallarına dikkat ettiklerini dile getirdi.

Tarlalarda ekim ve dikim işlemlerini aralıksız sürdürdüklerini anlatan Hüsman, "Çiftçiliğimize devam ediyoruz. Sebze üretimimizde hasadını yaptığımız ürünleri de satmaya çalışıyoruz. Marul, soğan gibi taze sebzeleri vatandaşımıza sunuyoruz. Normal hayatımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Çiftçi Murat Yalım ise koronavirüse rağmen üretime devam ettiklerini vurgulayarak, "Üretmezsek kazanamayız, kazanamazsak aç kalırız. Biz tüm önlemlerimizi alarak riske rağmen işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim ekmeğimiz. Hem kendimiz hem de ürettiğimiz ürünlerden gıda elde edilmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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