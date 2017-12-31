Trakya Bölgesinin Kasım Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kasım ayı dış ticaret istatistikleri yayımlandı.



Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamaya göre, Edirne'de 2017 yılı kasım ayında ihracat 4,6 milyon dolar, Tekirdağ'da 101,9 milyon dolar, Kırklareli' de ise ihracat 14,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'de ihracat kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolara çıktı.



Edirne'de kasım ayında ithalat ise 6,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ithalat 92,3 milyon dolar, Kırklareli'de ise kasım ayında ithalat 17,7 milyon dolar olarak açıklandı.



Türkiye'de ithalat 2017 yılı kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.