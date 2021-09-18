Trakya Bölgesinde TÜBİTAK-1601 BİGG Projesini Kazanan Tek Üniversite Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Oldu 01-10-2020 - Haberler
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Trakya Bölgesinde TÜBİTAK-1601 BİGG Projesini Kazanan Tek Üniversite Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Oldu 01-10-2020

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Trakya Bölgesinde TÜBİTAK-1601 BİGG Projesini Kazanan Tek Üniversite Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Oldu 01-10-2020

1601 Programı Kapsamında 2020 BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı Sonuçlarına göre Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin projesi Trakya Bölgesinde başvuru yapan üniversiteler içinde onaylanan tek proje oldu.

1601 Programı Kapsamında 2020 BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı Sonuçlarına göre Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin projesi Trakya Bölgesinde başvuru yapan üniversiteler içinde onaylanan tek proje oldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak, 1601 kodlu TÜBİTAK -Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan 1601-2020-1 kodlu "1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı'na yaptığımız başvuru olan NKUTECH-BİGG isimli projemiz TÜBİTAK tarafından başarılı bulunarak onaylandı.

TÜBİTAK'ın önerdiği model doğrultusunda projemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ortaklığında BİGG4Tech adı ile yürütülecektir. Bundan sonraki faaliyetler süresince yapılan tüm çalışmalar, duyurular, web sayfamızda sizlerle paylaşılarak bölgemizde girişimcilik ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi adına çalışmalar yürütülecektir.

NKUTECH-BİGG Uygulayıcı Kuruluş Proje Ekibi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bülent EKER (Email: beker@nku. edu. tr), Proje Yürütücüsü Figen TAŞCI DURGUT (Email: ftasci@nku. edu. tr), Proje Uzmanı Barış KOCABIYIK (Email: bkocabiyik@nku. edu. tr) ve Proje Uzmanı Büşra GÜR (Email: bgur@nkuteknopark. com) olmuştur.

Rektörlük olarak kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

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Haber: Trakya Bölgesinde TÜBİTAK-1601 BİGG Projesini Kazanan Tek Üniversite Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Oldu 01-10-2020 - Haberler
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