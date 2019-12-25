Trakya Bölgesi için lodos uyarısı

25.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:00

Trakya Bölgesinde etkisini gösteren lodos nedeniyle doğal gaz kullanıcılarına uyarı geldi. GAZDAŞ, istenmeyen durumların yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.



GAZDAŞ, lodosun etkili olduğu günlerde ani hava ısınmasından dolayı bacaların daha az çekmesi sorununa karşı vatandaşları uyardı. Bakımı ve temizliği yapılmamış cihaz bacaları ile kontrolden geçirilmeyen cihazların sebep olduğu kazaların yaşanmaması için doğal gaz kullanıcılarını bilgilendiren şirket, Trakya genelinde etkisi devam eden lodos nedeniyle baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.



Bacalı cihazların baca çekişinin ve sızdırmazlığının, cihaz yetkili servislerince kontrol edilmesi gerektiğini belirten şirket, her kış başlangıcında cihazların yıllık bakımlarının mutlaka yaptırılması gerektiğini hatırlattı.



Lodosun etkisi ile kombilerin baca bağlantıları gevşeyebileceğini belirten GAZDAŞ, kombi bağlantılarının kontrollerinin gerçekleştirilmesini, cihazların bulunduğu alandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de her zaman açık tutulması gerektiğini ifade etti.



Ayrıca, lodos süresince kombi, soba ve şofben gibi cihazların bulunduğu ortamlarda kullanıcıların uyumaması gerektiğini vurgulanırken, doğal gazın emniyetli kullanıldığında en konforlu ve en güvenli yakıt olduğu bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA