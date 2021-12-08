"Trakya Bölgesel Düzensiz Göç 6. Koordinasyon Toplantısı" Edirne'de gerçekleştirildi - Haberler
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"Trakya Bölgesel Düzensiz Göç 6. Koordinasyon Toplantısı" Edirne'de gerçekleştirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Bölgesel Düzensiz Göç 6. Koordinasyon Toplantısı, Edirne'de yapıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Bölgesel Düzensiz Göç 6. Koordinasyon Toplantısı, Edirne'de yapıldı.

Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste düzenlenen toplantıda Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki düzensiz göç olaylarıyla ilgili konular görüşüldü.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, il jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve il göç müdürlüklerinden heyetler de hazır bulundu.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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