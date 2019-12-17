Trakya Birlik yöneticilerinden Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifine ziyaret

17.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:28

Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Ahmet Akgün, Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifine ziyaret gerçekleştirdi.

Akgün, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen ve yönetim kurulu, Manyas'ta kooperatif yöneticileriyle bir araya geldi.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, Kooperatifi Müdürü Murat Çulha ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Akgün, ayçiçeği alım kampanyası ve diğer çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA