Trakya Birlik'te koronavirüs tedbirleri
Trakya Birlik Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
21.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:46
Trakya Birlik Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Özel kıyafetli dezenfekte ekibi, genel müdürlüğün tüm katlarında ilaçlama ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.
Trakya Birlik çalışanlarının da tedbirler kapsamında dijital cihazla ateşi ölçüldü.
Öte yandan binaya gelen herkes girişte ellerini dezenfekte ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA