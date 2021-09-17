Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, ayçiçeği alım fiyatının 2 yılda yüzde 100 arttığını belirtti

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeği alım fiyatının son 2 yılda yüzde 100 arttığını söyledi.

Kırbiç, Birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, 14 Eylül'de yönetim kurulu kararıyla başkanlığa getirildiğini ifade etti.

Görev değişikliklerinin zaman zaman olduğunu belirten Kırbiç, "Yıllardır ortağı ve yöneticisi olmaktan gurur duyduğum Trakya Birlik'in ve ortaklarının menfaatlerini korumanın asli görevimiz olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Bizler bu Birliğin sadece yöneticileri değil emanetçileriyiz." dedi.

Kırbiç, bölgede ayçiçeği hasadının yoğun şekilde sürdüğünü, alımları yapıp en kısa sürede ödemeleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

Trakya Birlik'in açıkladığı ayçiçeği avans ödemesi fiyatlarının piyasa şartlarına göre revize edilebileceğini belirten Kırbiç, şöyle devam etti:

"Birlik yönetimi olarak 2 aydan beri Bakanlıkta, milletvekilleriyle, Meclis Başkanımızla bu konuda çalışmalarımız yapıldı. Gümrük vergilerinin tamamı konulmasa da en azından bir miktarının konulmasıyla ilgili konuşuldu ancak hükümetimiz ve yetkililer bu konuda fiyatların çok düşük olmayacağıyla ilgili bize teyit ettiler. Baktığımızda piyasaların da ilk zamanlardaki fiyatların biraz üzerine çıktığını görüyoruz.

Bizim sıkıntımız fiyatların yükselmesinden değil, düşmesinden oluşur. İnşallah öyle bir tablo olmaz. Şu anda hasadın en yoğun günleri devam etmekte. Avans alım fiyatını açıkladık. Geçen sene 2 kere revize edilmişti fiyatlar. Bu sene de fiyatlar yukarıya giderse yine bir fiyat oluşumu olabilir. Bunun için henüz erken. İnşallah yukarıya gider ve biz de üreticimizi memnun edecek bir rakam oluştururuz."

Kırbiç, ayçiçeğinin önemli bir ürün olduğunu ve ekim alanının genişlemesi için çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi, çiftçilere verilen desteğin artırılması için talepte bulunduklarını söyledi. Kırbiç, şunları kaydetti:

"İki yıl öncesine baktığımızda yüzde 100'ün üzerinde bir zam var ayçiçeğinde. Desteklemelerle ilgili zaten Bakanlığa ilettiğimiz raporlarda hep bir miktar artırılmasıyla ilgili taleplerimiz var. Çünkü bu ürün ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 60-70'ini karşılamakta. Desteklemelerin artırılması en önemli taleplerimizden birisi. İnşallah hükümetimiz de bu yönde bir adım atar. Çünkü ekim alanlarında artma söz konusu. İnsanlarımızı bundan vazgeçirmememiz lazım."