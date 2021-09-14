Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi

Trakya Birlik'ten yapılan açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye bitkisel yağ tüketiminde yüzde 80-85 civarında payı ve yüzde 50'lere varan yüksek yağ oranı ile üretimi gerçekleştirilen stratejik öneme sahip tarımsal ürünlerin başında geldiği belirtildi. Açıklamada, "Dünyada halihazırda farklı varyantlar ile devam eden pandemi süreci son 1-1,5 yıllık süreçte gerek sınai gerekse tarımsal emtialarda arz talep dengesizliklerine yol açmış, üretim açığı olan ülkelerin emniyet stoku oluşturma, arz fazlası yaşayan ülkelerin ise ürünlerini dünya pazarında daha değerli fiyatlama politikaları genel emtia fiyatlarını tarihi zirve seviyelerine taşımıştır. Bu gelişmelerin ışığında 2020/2021 üretim sezonu yağlık ayçiçeği ürün fiyatlarında yüzde 50'yi aşan artışlar yaşanmış, bu suretle ayçiçeği çiftçilerimizin en çok kazanç sağladığı başlıca ürün haline gelmiştir. Söz konusu kazanç seviyesinin yarattığı pozitif etkiyle içinde bulunduğumuz 2021/2022 üretim sezonunda yeni üretim alanları kazanılmış olup ilk defa 1 milyon 600 bin ton seviyesinde rekor üretim gerçekleştirilerek ülke yeterlilik oranının yüzde 70 seviyesine ulaşması beklenmektedir" denildi.

"Yıllara görei değişiklik göstermekle beraber ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 20-30'u, faaliyet bölgesindeki ürünün ise yüzde 40-50 oranındaki bölümü birliğimizce mübayaa edilmektedir. Ağustos ayının ilk haftası ile başlayan hasat günden güne yoğunlaşmakta olup ülke hasadının çok büyük oranda ekim ayının ortalarında tamamlanması beklenmektedir. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 103 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 122 bin 918 ton ayçiçeği mubayaası gerçekleştirilmiştir. Birliğimiz tarafından 2021/2022 üretim sezonunda üretici ortaklarından 300 bin tonun üzerinde ürün mubayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme programı çerçevesinde bağlı kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Ülkemiz için stratejik öneme sahip tüm ihtiyaçların yerli ve milli imkanlarla sağlanması noktasında çok önemli bir kilometre taşı olacak doğal gaz kaynağının keşfiyle oluşan olumlu atmosfere ek olarak, pandemi sürecinde global ölçekte stratejik politika haline gelen gıda arz güvenliği kavramında karşılığını bulan ülkemiz tarımsal üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması hedefine yönelik olarak büyük bir dönüşüme öncülük etmesi beklenen 2021-2022 tarımsal üretim sezonunun ülkemiz, milletimiz, üretici ortaklarımız ve tüm çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı olmasını diler, pandemi sürecinde büyük bir özveriyle ülkemiz için üretimine durmaksızın devam eden, onlar için ne yapsak asla yeterli olmayacak milletin efendisi cefakar Türk çiftçisine teşekkür ve şükranlarımızı sunarız."