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Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yükselterek revize etti

Trakya Birlik 10 gün önce açıkladığı ayçiçeği avans alım fiyatını yükselterek revize etti.

Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yükselterek revize etti
02.09.2020 22:07 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:11

Trakya Birlik 10 gün önce açıkladığı ayçiçeği avans alım fiyatını yükselterek revize etti.

Trakya Birlikten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezona göre ekim alanlarında yaşanan daralmanın yanı sıra kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle ayçiçeği rekoltesinde düşüş beklendiği belirtildi.

Bir önceki sezona göre ayçiçeğinde 200 bin ton rekolte kaybının beklendiği açıklamada, "Ülke rekoltesinin azami 1 milyon 250 bin ton seviyelerinde gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir." denildi.

Tarımsal ürün fiyatlarının son derece dalgalı ve güçlü yükseliş eğilimine sahip olması üzerine Trakya Birlik tarafından iç ve dış piyasalarda, ayçiçek üreticileri lehine olası gelişmelerin yansıtılabilmesi adına, 10 gün önce ayçiçeğinde yüzde 40 yağlı standart ürün için ton başına 3 bin 240 lira avans ödemesi kararının alındığı anımsatıldı.

Fiyat revize edildi

Yurt içi ve yurt dışı tarımsal emtia piyasalarında yaşanan gelişmeler, yurt içi arz talep dengesi ve içinde bulunulan fiyatlama trendinin etkisiyle, açıklanan ayçiçeği alım avans ödemesinin revize edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede toplanan yönetim kurulumuz, yüzde 40 yağlı baz ürün için avans ödemesi tutarını 3 bin 550 TL/Ton seviyesine yükseltmiş olup avans ödemesi tutarının, dünya ticaretine konu yüzde 44 yağlı ürün için karşılığı 3 bin 763 TL/tona ve yüksek kaliteli yüzde 50 yağ oranlı ürün için 4 bin 83 TL/Ton'a tekabül etmektedir. "

Kaynak: AA

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