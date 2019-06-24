Trakya Birlik 4 yıl aradan sonra başpehlivanlık müsabakalarında

Güreşe yaptığı yatırımlarla Türkiye'de bir marka haline gelen Trakya Birlik Spor Kulübü ve Trakya Birlik Genel Müdürlüğü 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne günler kala başpehlivanlardan İsmail Koç'u kadrosuna kattı.

Bir süredir Antalya Serik Belediyesi kispetiyle güreşen İsmail Koç, yapılan anlaşmayla şimdi Trakya Birlik adına güreşecek. Trakya Birlik'in bu transferi ile birlikte 4 yıllık bir aradan sonra ilk kez bir başpehlivan Edirne ve Trakya'yı temsilen, Trakya Birlik kispetiyle er meydanındaki baş gösterecek.

En son Ahmet Yavuz 653'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde Trakya Birlik kispetiyle Edirne ve Trakya'yı temsil etmişti.

Ahmet Yavuz, Cumhuriyet tarihinde Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Edirne'yi temsil eden tek başpehlivan unvanını elinde bulunduruyor.

İsmail Koç Kimdir?

28.06.1989 Ankara Altındağ doğumlu olan İsmail Koç güreşe çocuk yaşlarda başladı. Kısa sürede elde ettiği başarılarla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık kategorisine yükselen İsmail Koç'un Kırkpınar'da 2011 yılı Küçük Orta Büyük birinciliği, 2012 yılı Büyük Orta İkinciliği ile 2013 yılı Başaltı ikinciliği bulunuyor. 1.96 boyunda olan güreşçi Kırkpınar başpehlivanlık güreşlerinin en uzun boylu pehlivanı ve 135 kilo ağırlığında.

Birkaç gün önce Balıkesir İvrindi'de bu yıl 16'ıncısı düzenlenen ve 307 pehlivanın katıldığı Akçalören Yağlı Pehlivan Güreşleri yarı final müsabakasında Serhat Gökmen'i yenerek finale çıkan Koç, final müsabakasında Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban'ı yenerek finale yükselen Kürşat Korkmaz'ı mağlup ederek şampiyon olmuştu.

İsmail Koç transferiyle ilgili bir açıklama yapan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı ve Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Önder Yücel, İsmail Koç'u transfer ederek Ahmet Yavuz'dan sonra 4 yıldır yer alamadıkları başpehlivanlık mücadelesinde tekrar olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Yücel, "Edirneli güreşçimiz Ahmet Yavuz'un yaş prosedürüne takılıp en son 453'üncü Kırıkpınar'da başpehlivanlık kategorisinde güreşmesinden sonra Edirne ve Trakya'yı temsil eden başpehlivan kalmamıştı. Trakya Birlik olarak buna son vermek istedik ve Türkiye yağlı güreşlerinde isim yapmış ve gözü Kırkpınar başpehlivanlığında olan İsmail Koç'u transfer ederek Trakya Birlik olarak tekrar er meydanı başpehlivanlık güreşlerine dönüş yaptık. İsmail Koç ile sözleşme imzaladık. İsmail kardeşimiz bu transferle birlikte Trakya Birlik kispeti ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ve Türkiye'nin diğer yerlerinde yapılan yağlı güreş organizasyonlarında güreşecek. İsmail Koç ile Kırkpınar başta olmak üzere diğer güreşlerde de ses getireceğimize ulaşacağımızı düşünüyorum, bu transferde emeği geçen ve gerçekleşmesini sağlayan başta Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Ahmet Akgün, Genel Müdürümüz Hakan Çalen ve tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA