Trakya Belediyeler Birliğinden üye belediyelere "AB projeleri rehberliği" yapılacak
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Trakya Belediyeler Birliğinden üye belediyelere "AB projeleri rehberliği" yapılacak

18.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:38
Trakya Belediyeler Birliğinden üye belediyelere

Trakya Belediyeler Birliği, üye belediyelerine Avrupa Birliği (AB) Proje ve İşbirliği Destek Ofisi hizmete vermeye başladı.

Trakya Belediyeler Birliği, üye belediyelerine Avrupa Birliği (AB) Proje ve İşbirliği Destek Ofisi hizmete vermeye başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Belediyeler Birliği, yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir projeyi hayata geçirdi.

Birliğe üye belediyelerin AB projelerini araştırma desteklerinden en üst düzeyde yararlanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, birlik bünyesinde AB proje ve İşbirliği Destek Ofisi oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, salgın dolayısıyla çalışmalarına kısıtlamalı devam ettiklerini bildirdi.

Hizmetlerin aksamaması adına yerel yönetimler olarak ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu ofis ile belediyelerimizin AB projeleri, hibe ve fonlarından en yüksek seviyede yararlanabilmelerini sağlamak hedefindeyiz. Böylelikle yerel yönetimlerimizin proje çalışma alanlarındaki etkinliklerine katkı sağlamak, hizmet kalitelerini arttırmaya yönelik yardımcı olmak amacındayız.

Trakya Belediyeler Birliği her alanda olduğu gibi proje araştırma, geliştirme ve uygulamada da her an üye belediyelerinin yanında rehberlik etmeye devam edecek. Birliğimize üyeliği bulunan tüm belediyelerimiz proje hizmetleri çerçevesindeki tüm çalışmalarında Trakya Belediyeler Birliği'nin varlığını hissedecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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