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Trakya Belediyeler Birliğinden Bulgaristan'a ziyaret

Trakya Belediyeler Birliğinden Bulgaristan'a ziyaret
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya Belediyeler Birliğinin bazı encümen üyeleri, Bulgaristan'ın Burgas ve Hitrino belediyelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Trakya Belediyeler Birliğinin bazı encümen üyeleri, Bulgaristan'ın Burgas ve Hitrino belediyelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, üye belediyelerin hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Birliğin, Bulgaristan ve Trakya Belediyeler Birliğine üye belediyeler arasında iş birliği ve koordinasyon çalışmaları çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Encümen üyeleri Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Kırklareli Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir ve Birlik Müdürü Ogün Kürümoğlu'ndan oluşan heyet, Bulgaristan'ın Burgas ve Hitrino belediyelerine ziyaretlerde bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Albayrak, dış ilişkiler konusunda çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Üye belediyelerin kardeş şehir eşleşmeleri, AB projelerinde işbirlikleri ve daha birçok konuda birlikte çalışmalar yapmalarına zemin hazırladıklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar bölge ekonomimize de başta turizm alanında olmak üzere birçok alanda katkılar sunacak. Yerel yönetimlerimizin yurtdışındaki belediyelerle işbirliği yapma konusundaki taleplerini yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bu bağlantıları sağlıyor olmaktan da oldukça mutluyuz. Dış ilişkiler anlamında belediyelerimizin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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