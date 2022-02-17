Trakya Belediyeler Birliğinden belediye personeline peyzaj eğitimi

Trakya Belediyeler Birliğince belediye personeline yönelik "Tasarımdan Uygulamaya Peyzaj Mimarlığı Disiplini" eğitimi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansının teknik destek programı kapsamında Trakya Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen eğitim programına belediyelerde görev yapan peyzaj mimarları ve bu alandaki personel katıldı.

3 gün süren eğitim programında eğitmenler tarafından, peyzaj kavramı, mesleğin tarihsel süreçte gelişimi ve öncüleri, tanımları, bileşenleri ve peyzaj mimarlığının tarihi, peyzaj planlama ve tasarımsal yaklaşımları, kentsel peyzaj planlama stratejileri konularından bilgiler verildi.

Eğitim programı sonunda personele katılım belgesi verildi.

Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, eğitim programlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Albayrak, eğitimlerin sonunda personellere sertifika da verildiğini ifade ederek, "Güncel yenilikçi peyzaj uygulamaları ve iyi uygulama örneklerini belediyelerimize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlükleri ve bağlantılı birimlerde görevli peyzaj mimarı, tekniker ve ilgili personel ile paylaşarak daha fazla bilgi ve birikim edinmelerine katkıda bulunmuş olduk. Katılım sağlayan tüm belediye personeli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitim programlarımız şartların gerektirdiği şekilde, online veya yüz yüze olarak etkin biçimde devam edecek." dedi.