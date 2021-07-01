Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
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Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Çankırı, Artvin, Trabzon, Rize, Van ve Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Çankırı, Artvin, Trabzon, Rize, Van ve Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon, Rize'nin iç, Van'ın kuzey, doğu, Ankara'nın kuzey, batı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor - Haberler Ekonomi
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