Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, "Savunma sanayini Ankara dışına taşımayı misyon edindik. Savunma sanayii Ankara ile kapalı kalmamalı. Çünkü savunma sanayisi bütün Türkiye'nin dert etmesi gereken, bütün Türkiye'yi kapsaması gereken bir alanı." dedi.



Tekirdağ'da başlayan Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi'nin ikinci oturumunda konuşan, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Tüfekçi, bölgede bulunan sanayicilerle, savunma sanayinde söz sahibi firmaların bu zirve kapsamında bir araya gelmesinin çok etkili olacağını söyledi.



-"Eğer savunmanız tam olmazsa, boyun bükmek zorundasınız"



Tüfekçi, Savunma Sanayi Müsteşarlığının, Cumhurbaşkanlığına bağlandığını hatırlatarak, "Bakanlığımızın talimatıyla savunma sanayini Ankara dışına taşımayı misyon edindik. Savunma sanayii Ankara ile kapalı kalmamalı. Çünkü savunma sanayii bütün Türkiye'nin dert etmesi gereken, bütün Türkiye'yi kapsaması gereken bir alan. Bugün yaşadığımız coğrafya, yaşadığımız olaylar bunun en güzel göstergesi. Eğer savunmanız tam olmazsa, eğer güçlü silahlarınız olmazsa her zaman boyun bükmek zorundasınız. Ama çok şükür ki Türk milleti tarihinde hiçbir zaman boyun bükmemiştir."dedi.



"Yerlilik, millik oranımız yüzde 60'a çıktı"



Türkiye'nin hiçbir ülkeden geri olmadığını ifade eden Tüfekçi, şunları kaydetti:



"Biz kimseden aşağı değiliz, bunu yaptığımız işlerle her gün dünyaya gösteriyoruz. Ekonomik olarak dünyada yerimiz çok büyük olmasa da etkimiz çok büyük. Cumhurbaşkanımızın yurt dışına yaptığı ziyaretler dünyada inanılmaz ses getiriyor. Yapılan uçaklar, tanklar cesaretin örneği, savunma sanayiinde başladığımız atılımın örneği. Bundan 10 sene evveline baktığımızda dışa bağımlılığımız azaldı. Savunma sanayiinde yerlilik, millik oranımız yüzde 60'a çıktı. Ama bu bizi tatmin etmiyor. Kritik noktalara gittiğimizde sahip olmamız gereken teknolojiler karşımıza çıkıyor."



Tüfekçi, milli savaş uçağı için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Milli savaş uçağımızı yapmaya başladık. TAİ, Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi firmalarımızın desteğiyle yol alıyoruz. Ancak şunu görüyoruz ki bu konuda insan kaynağına da ihtiyacımız var. Sadece bir şeyi istemekle bunun fabrikasını kurmakla olmuyor. İnsan kaynağını da geliştirmemiz lazım. Savunma sanayiinde çalışan insan sayısı 35 bin. Gençlerimiz azimli olsunlar, savunma sanayiinde bir şeyler yapabileceğimizin bilincinde olsunlar." diye konuştu.



Diğer katılımcı firmaların sunumları ile devam eden zirve yarın sona erecek.