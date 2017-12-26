Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi
Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi ve Sergisi Tekirdağ'da başladı.
Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi ve Sergisi Tekirdağ'da başladı.
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda (NKÜ) başlayan etkinlikte, Trakya'daki firmaların savunma, havacılık ve uzay sistemleri gibi Ar-Ge ile teknoloji gerektiren üretim alanlarında daha fazla yer alması, bölgenin katma değeri yüksek teknolojik üretimle kalkınmasına destek sağlanması amaçlanıyor.
Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, açılış konuşmasında, bu yıl zirvenin ikincisinin düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
Bu zirve ile Trakya bölgesindeki firmaların savunma sanayi konusunda neler yapabilecekleri hakkında bilgi sahibi olacaklarını belirten Tokel, "Kalkınma bir sevda işidir, bir inanç işidir. 'Savaş uçağını ben yaparım' diyebilmemiz lazım. Bu söylemi rahmetli Nuri Demirağ yaptı, rahmetli Vecihi Hürkuş yaptı, siyasilerimiz içerisinde de rahmetli Erbakan yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gayet açık ve net olarak söylüyor ki yurt dışına savunma sanayi ve havacılık adına bir kuruş harcamaya gönlüm razı değil." dedi.
- "Türkiye savaş uçağını, denizaltısını yüzde 100 yerli yapmak zorundadır"
Tokel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin tankının ve uçağının yüzde 100 yerli yapılması konusunda görüş beyan ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:
"Türk sanayisi de bu çerçevede hareket etmelidir. Türkiye savaş uçağını, denizaltısını, tankını, savunması ile ilgili ne kadar ürünü varsa bunların hepsini yüzde 100 yerli yapmak zorundadır. Bazıları diyor ki; 'dünyada hangi ülke yüzde yüz yerli üretim yapıyor?' Hiç kimse yapmasa bile Türkiye yapmak zorundadır. Türkiye'ye herkes düşman olabilir. ABD ile dosttuk düşman olduk, Rusya ile düşmandık dost olduk, yarın ne olacağı belli değil, çevre ülkelerin tavrı her an değişiyor. Böyle bir ortamda, Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili hiçbir teknolojik problemi olmaması lazım. Başka türlü güçlü bir siyaset, güçlü bir ekonomi, başka türlü beka sağlayamayız."
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya bölgesindeki firmaların savunma sanayinde daha etkili olmaları için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Bölgemizde bu alanda çalışan 6-7 firmamız var. Hedefimiz ilerleyen yıllarda bu sayıyı 100'e çıkartmak. Bu firmaları 100'e çıkarttığımız zaman savunma sanayine, havacılığa ve nükleer sanayiye 100-150 milyon değerinde iş yaptığımız zaman sadece Türkiye'ye değil diğer dünya çapındaki firmalara da ürün verme şansımız var. Biz de Trakya bölgesi olarak bu yarışın içinde varız diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği, NKÜ Teknopark, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odaları, SAHA İstanbul ile KOSGEB iş birliğinde düzenlenen etkinliğe İstanbul, Kırklareli ve Edirne'den sanayici, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.