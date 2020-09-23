Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada

23.09.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:14

Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti.

Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada

SAMSUN - Samsun'da traktör sürücüsü seyir halinde ilerlerken arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çarşamba ilçesi Cayvar Mahallesi'nde 55 RJ 655 plakalı traktörün sürücüsü Adem Özdemir (55), mahalle yolunda seyir halinde ilerlerken iddialara göre arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan traktör, bir evin bahçesinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu traktör sürücüsü Adem Özdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anının görüntüsü ise saniye saniye bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

55 yaşındaki traktör sürücüsü Adem Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Angela Merkel Volkan Bozkır Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Halil Sezai Demet Akalın Seren Serengil
Spor Vedat Muriqi Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Twitter Saldırı Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 18:14:29. #1.15#
title