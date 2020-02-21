Traktörüyle kara saplanan kişi donmaktan kurtarıldı
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Traktörüyle kara saplanan kişi donmaktan kurtarıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde hayvanlarına traktörüyle saman götürmek isterken kara saplanan besici, ekiplerin iş makinesiyle 4 saatlik çalışması sonucu donmaktan kurtarıldı.

21.02.2020 00:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:25
Traktörüyle kara saplanan kişi donmaktan kurtarıldı

'nin ilçesinde hayvanlarına traktörüyle saman götürmek isterken kara saplanan besici, ekiplerin iş makinesiyle 4 saatlik çalışması sonucu donmaktan kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Uzunlar köyüne traktörüyle saman götürmek isterken henüz ismi öğrenilemeyen bir besici, karla kaplanan yolda içinde yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kaldı. Bir süre alamayan yakınları tarafından jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle karla kaplanan yolu açtı. Aşırı soğuk nedeniyle donmaktan kurtarılan besici ekiplerin yardımıyla köyüne gitmesi sağlandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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