Traktörünün altında can verdi
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Traktörünün altında can verdi

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel
Traktörünün altında can verdi

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde çiftçi Güngör Akgül (60), park halindeyken hareketlenen traktörünü durdurmaya çalıştığı sırada, altında kalıp, yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde çiftçi Güngör Akgül (60), park halindeyken hareketlenen traktörünü durdurmaya çalıştığı sırada, altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Güngör Akgül, evinin önündeki traktörünün hareketlendiğini fark edince durdurmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Akgül, yere düşünce traktörün arka tekerinin altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Güngör Akgül'ün cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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