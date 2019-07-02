Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'da traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan Metin K. (52) hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Metin K. traktörünü yıkamak için garaja park etti. Daha sonra traktörü yıkamak için tazyikli su kullanan Metin K. elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan Metin K. olay yerinde hayatını kaybetti. Metin K.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Adana Adli Tıp Morgu'nda yapılan incelemeler sonrasında Metin K.'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze, yakınlarının "Metin bu cenaze aracı sana hiç yakışmadı" feryatlarının arasında defnedilmek üzere götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA