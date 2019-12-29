Traktörünü kepçeye çevirdi, kar nedeni ile kapanan yolları açmaya başladı

29.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:21

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan çiftçi, iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için kolları sıvadı. Traktörünün arkasına taktığı aparatla köy yollarını açan çiftçi, vatandaşların takdirini topladı.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde etkili olan kar yağışı sonrası mahalle aralarındaki yollar ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğunluğundan haberdar olan Şükrü Gökçe isimli çiftçi, garajdan traktörünü çıkarıp demirden bir panel taktırdı. Kar nedeni ile kapanan yolları traktörü ile açan Gökçe, vatandaşların takdirini topladı.



İki gündür mahalle aralarını temizlediğini belirten Gökçe, bunun karşılığında herhangi bir ücret almadığını söyledi. Gökçe, "İlçemizde iki gündür kar etkili, bu yüzden ekipler sürekli çalışıyordu. Bizim mahalle aralarındaki yollar kardan kapanınca açmak bize düştü. Çok masraflı bir ekipman değil aslında tüm traktör sahipleri bunu yapmalı. Elimizden geldiği kadar halkımıza hizmet etmek isteriz" dedi.



Kar nedeni ile ekiplerin yoğun çalıştığını kaydeden Gökçe, ekiplere destek olmak için kış boyunca yolları temizleyeceğini sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA