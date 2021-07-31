TRAKTÖRÜNÜ ARAZÖZE DÖNÜŞTÜRDÜ
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TRAKTÖRÜNÜ ARAZÖZE DÖNÜŞTÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale eden işçilere, mahalle sakinleri desteklerini sürdürüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale eden işçilere, mahalle sakinleri desteklerini sürdürüyor. Marmaris'in Orhaniye mahallesinin Keçibükü mevkiinde alevler etkisini sürdürürken, Yasin Çoban (31) isimli vatandaş ise kendi imkanlarıyla traktörünü arazöze dönüştürdü. Jeneratör ve dinamo kullanılarak güç üreten sistem sayesinde, traktörün arkasındaki 2 tonluk tankere basınç uygulayarak, hortum ile alevlere su tutuluyor. Orhaniye mahallesinde yaşayan Yasin Çoban, "Keçibükü'nde itfaiye aracı olmadığı için arkadaşlarımızın yardımıyla jeneratör ile dinamo satın aldık. Traktörü arazöze dönüştürdük. Elimizden geldiği söndürme çalışmalarına destek oluyoruz.

TRAKTÖRÜNÜ ARAZÖZE DÖNÜŞTÜRDÜ
TRAKTÖRÜNÜ ARAZÖZE DÖNÜŞTÜRDÜ
TRAKTÖRÜNÜ ARAZÖZE DÖNÜŞTÜRDÜ
TRAKTÖRÜNÜ ARAZÖZE DÖNÜŞTÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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