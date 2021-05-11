Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti
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Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti

Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde traktör ile tarla sürmeye çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde traktör ile tarla sürmeye çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağdere köyünde ikamet eden Fehmi Koç (58), komşularının tarlasını sürmek için traktörle Orta bostan mevkiindeki tarlaya gitti. Tarlayı sürerken bir anda kalp krizi geçiren Koç, traktörün üzerinde yığıldı kaldı. O sırada yanında bulunan bir kişi 112 acil servisine haber verdi. Olay yerinde ve Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde müdahale edilen Fehmi Koç kurtarılamadı.

Olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından Fehmi Koç, Bağdere köyü mezarlığına defnedildi. - KASTAMONU

Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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