Traktörün Römorkunden Düşen Kadın Hastanelik Oldu

Traktörün Römorkunden Düşen Kadın Hastanelik Oldu

Samsun’da çıktığı traktörün römorkuna ot yüklerken düşen kadın hastanelik oldu.

Traktörün Römorkunden Düşen Kadın Hastanelik Oldu

Samsun'da çıktığı traktörün römorkuna ot yüklerken düşen kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörün römorkuna ot yükleyen Gülşen M.(32) römorktan düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülşen M. tedavi altına alındı. - SAMSUN

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