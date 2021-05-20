Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı
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Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Haberler | 3. Sayfa

Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı Bursa'nın İznik ilçesinde annesinin kullandığı traktörün römorkundan düşen genç kız ağır yaralandı.

Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde annesinin kullandığı traktörün römorkundan düşen genç kız ağır yaralandı. İznik Beyler Mahallesi kapalı Pazar yerinde Emine Sarı'nın kullandığı 16 ADD 746 plakalı traktörün römorkundan bulunan kızı Hanife Sarı (22), dengesini kaybederek römorktan düştü. Acılar içerisinde yerde kıvranan genç kızın imdadına vatandaşlar yetişti. Olay yerine ambulans sevk edildi. Genç kız İznik Devlet hastanesinde sevk edildi.

Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı
Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı
Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı
Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı
Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı
Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı
Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay

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