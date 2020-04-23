Traktörün peşine takılan leyleklerin solucan, fare ve böcek avı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Traktörün peşine takılan leyleklerin solucan, fare ve böcek avı - Haberler
Beyşehir, Türkiye, Konya, Güncel, Haber

Traktörün peşine takılan leyleklerin solucan, fare ve böcek avı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlalarda traktörlerin peşine takılan leylekler, toprak arasından çıkan solucan, fare ve böceklerle besleniyor.

23.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:08
Traktörün peşine takılan leyleklerin solucan, fare ve böcek avı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlalarda traktörlerin peşine takılan leylekler, toprak arasından çıkan solucan, fare ve böceklerle besleniyor.

Türkiye'nin iki önemli leylek kolonisine ev sahipliği yapan Beyşehir'deki Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi'nde çok sayıda leylek yaşam sürüyor.

Her iki leylek yaşam alanının yanı sıra ilçedeki bazı evlerin çatılarında, camilerin kubbesinde ve elektrik direkleri, leyleklere bahar ve yaz döneminde konaklama imkanı sunuyor.

Beyşehir Gölü çevresindeki yeşil alanlarda ve tarlalarda beslenmeyi sürdüren leylekler, yuvalarda bekleyen eşleri için de besin arıyor.

Yeşildağ ve Adaköy mahallelerinde yaşayan çok sayıdaki leylek, gün boyu tarlalardan çıkmıyor. Tarlayı süren traktörlerin arkasından giderek toprak arasından çıkan solucan, böcek ve farelerle beslenen leylekler, yiyecek toplayabilmek için saatlerce bekliyor.

Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi Hüseyin Koçak, traktörüyle tarlasını sürerken etrafında onlarca leyleği görebilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Tarla mesaisi anlarında her gün aynı manzarayı yaşadığını belirten Koçak, şunları dile getirdi:

"Biz tarlada çalışırken leylekler de pulluğun toprak arasından açığa çıkardığı fare, böcek ve solucanları topluyor. Onları tarlamda misafir etmekten, beslenmelerine bu şekilde destek vermekten çok mutlu oluyorum çünkü onlar da rızkının peşinde. Leylekler, ilçemize gelişleriyle birlikte ayrı bir güzellik katıyor. Bu güzellik, böyle tarlalarda da yaşanıyor."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı Haberler
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
İran Devrim Muhafızları Komutanı: Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde ABD savaş gemilerini vuracağız
İran Devrim Muhafızları Komutanı: Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde ABD savaş gemilerini vuracağız
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Fettah Can Hande Yener Muazzez Abacı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Traktörün peşine takılan leyleklerin solucan, fare ve böcek avı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 14:17:05. #1.15#
title