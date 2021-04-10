Traktörün elfrenini çekmeyi unutunca, sonu oldu
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Traktörün elfrenini çekmeyi unutunca, sonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörün elfrenini çekmeyi unutunca, sonu oldu

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Seydikemer İlçesinde traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Bayır Mahallesinde Hüseyin Şahan (60) kullandığı 48 HJ 691 plakalı traktöründen el frenini çekmeden indi.

Şahan, hareket ettiğini gördüğü traktörü durdurmak için binmeye çalışırken, bu sırada devrilen traktörün altında kaldı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kuruma gönderildi. Hüseyin Şahan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmayı Seydikemer İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler yürütüyor. - MUĞLA

Traktörün elfrenini çekmeyi unutunca, sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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