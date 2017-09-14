Traktörün Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde rampa aşağı inen traktörün devrilmesi sonucu 12 yaşındaki Sefa Çilek hayatını kaybetti, babası Hamdi Çilek ağır yaralandı.
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde rampa aşağı inen traktörün devrilmesi sonucu 12 yaşındaki Sefa Çilek hayatını kaybetti, babası Hamdi Çilek ağır yaralandı.
Kaza, Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde bulunan Güney Mahallesi Yenidüzce mevkii'nde meydana geldi. 46 yaşındaki Hamdi Çilek yönetimindeki 55 PB 012 plakalı traktör, rampa aşağı inerken kontroldan çıktı. Çilek'in direksiyon hakimiyeti kaybettiği traktör takla attı. Meydana gelen kazada Sefa Çilek, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan baba Çilek ise ambulansla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Samsun