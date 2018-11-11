MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktörün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, bir akrabasının düğününe giden 70 yaşındaki Halime Akdeniz'e, İpek Yolu Çağ Köprüsü mevkiinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör çarptı. Kazada ağır yaralanan Akdeniz, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN