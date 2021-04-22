Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
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Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti

Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde traktörün çarptığı 8 yaşındaki Abdullah Hac Hüseyin, hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde traktörün çarptığı 8 yaşındaki Abdullah Hac Hüseyin, hayatını kaybetti. 

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi 4211 Sokak'ta meydana geldi. R.A. yönetimindeki 01 EY 612 plakalı traktör, bisiklet süren Abdullah Hac Hüseyin'e çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaza yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza sonrası traktör sürücüsü R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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