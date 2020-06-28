Traktörün çarptığı çiftçi ağır yaralandı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde soğan tarlasında traktörle geri manevya yapan H.K., hasat yapan F.A.'ya (66) çarptı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde soğan tarlasında traktörle geri manevya yapan H.K., hasat yapan F.A.'ya (66) çarptı. Ağır yaralanan F.A., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Soğan tarlasında hasad yapan F.A.'ya geri manevra yapan H.K .(35), yönetimindeki 31 HG 824 plakalı traktör çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan F.A.'yı İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan F.A., hayatı tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Traktörü sürücüsü H.K. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA