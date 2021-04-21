Traktörün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşil Mahalle 4211 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.A. idaresindeki 01 EY 612 plakalı traktör Karabucak tarafından seyir halindeyken, bisikletiyle seyir halinde olan Abdullah Hac Hüseyin adlı (8) çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Servisi ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Hac Hüseyin adlı çocuk hayatını kaybetti.

Kaza sonrası traktör sürücüsü R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı