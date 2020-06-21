Traktörün çapası "tarihe" takıldı
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Traktörün çapası "tarihe" takıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, nohut ekmek için sürülen tarlada traktör çapasının kayaya takılması sonucu keşfedilen tarihi alanın gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

21.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:06

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, nohut ekmek için sürülen tarlada traktör çapasının kayaya takılması sonucu keşfedilen tarihi alanın gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Menteşe Belediyesinin "Geleceğimiz İçin Üretiyoruz" sloganıyla başlattığı tarımsal üretim projesi kapsamında, Kafaca Mahallesi'nde yerli nohut tohumu ekimi için 10 dönümlük tarla sürülürken traktörün çapası bir kayaya takıldı.

Yapılan incelemede kaya parçasının tarihi eser olduğu değerlendirilerek çalışma durduruldu ve Muğla Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Yapılan ön kazılarda kaya parçasının tarihi değere sahip olduğu ve tarlada çeşitli mezarlar bulunduğu belirlendi. Bölge şeritle çevrilerek tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için arkeolojik kazı çalışması başlatıldı. Tarlanın bazı noktalarına da "Kazı alanına giriş yasaktır" tabelaları yerleştirildi.

Müze Müdürlüğünce alanın koruma altına alındığı, inceleme çalışmasının devam ettiği ve süreç sonunda kamulaştırma çalışması yapılarak bölgenin arkeolojik sit alanı ilan edileceği bildirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarıma daha çok önem vermeye başladıklarını söyledi.

Yetiştirdikleri yerel tohumları toprakla buluşturduklarını belirten Gümüş, belediyelerine ait arazilere domates, biber, patlıcan, soğan ve nohut dikimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Belediye Başkanı Gümüş, Kafaca, Ortaköy ve Yeşilyurt mahallelerinde belirledikleri alanlara nohut diktiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kafaca Mahallesi'nde nohut dikimine başladığımız anda, bölgede tarihi eser çıktı. Duyarlılık göstererek Müze Müdürlüğü yetkililerine haber veren personelimize teşekkür ediyorum. Tarladaki çalışmayı durdurduk. Yetkililerin bölgede çalışması devam ediyor. Nohut dikmek istedik, tarihi eser çıktı. Tarımı desteklediğimiz yerde kültür turizmini de desteklemek, bizlere nasip oldu."

"Yüzeye çok yakın kalıntılar bulunuyor"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Çörtük, 2016'dan beri bölgede Bakanlık izinli yüzey araştırma çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Bölgede Arkaik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserlere sık rastlandığını belirten Çörtük, "Müze yetkililerinin kurtarma kazısı yaptığı alanda bir buçuk, iki metre derinlikte çıkan eserler olduğu gibi, yüzeye çok yakın kalıntılar da bulunuyor. Burası için, Milattan Önce 650'lerden başlayıp Milattan Sonra 2. yüzyıla uzanan bir kültürel alan, diyebiliriz. Muğla bu anlamda çok zengin bir il. Tarlada ekim yapılırken, inşaat ya da sondaj sırasında tarihi eserler ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Traktörün çapası 'tarihe' takıldı

Kaynak: AA

Manşet

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