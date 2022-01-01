Traktörün arkasına takarak götürdüler

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Çilimli ilçesinde tarım aleti çalan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı, Çilimli ilçesi Topçular Mahallesinde meydana geldi. İ. E. isimli vatandaş, Çilimli Jandarma Komutanlığına arayarak Gırgır diye tabir edilen tarımsal aletinin çalındığını bildirdi. Olay üzerine Çilimli Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri tarafından yapılan kamera ve istihbarı çalışmalar neticesinde B. A. ve U.C.K. isimli şahısların gırgır diye tabir edilen tarım aletini traktör aracının arkasına takarak çaldıkları tespit etti. Şüpheli şahıslar gece saatlerinde Çilimli ilçesi Dikmeli köyünde yakalanarak gözaltına alındılar. Yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 2 iki kişi tutuklanarak cezaevine konuldular. - DÜZCE

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