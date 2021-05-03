Traktörün altında sıkışan kadını itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktörün altında sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Traktörün altında sıkışan kadını itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Ortaca İlçesinde meydana gelen kazada traktörün altında sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Ortaca İlçesinde meydana gelen kazada traktörün altında sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaburun Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde, arkasında zirai ilaç makinesi bulunan traktörden düşen Hanife Avcı, makinenin hortumlarına dolandı ve traktörün altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri, traktörün altında sıkışan Avcı'yı çıkardı. Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Traktörün altında sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor
8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Hindistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Traktörün altında sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:00:36. #1.15#

title