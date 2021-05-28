Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bacağına demir saplanarak traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bacağına demir saplanarak traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşören Mahallesinde kaza yapan bir traktör şarampole yuvarlandı. Traktörün sürücüsü bacağına demir saplanarak devrilen traktörün altında mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan sürücü itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda bacağındaki demir çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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