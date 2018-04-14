Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Genç Kız Toprağa Verildi
Samsun’da traktörün altında kalarak hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun'da traktörün altında kalarak hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde dün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Esra Kabakçıoğlu, bugün toprağa verildi. Toybelen Mahallesi Toybelen Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kız gözyaşları arasında defnedildi. Baba Cengiz Kabakçıoğlu yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. - SAMSUN