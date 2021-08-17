Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde rampadan yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü, 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde rampadan yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü, 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde iki gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde traktörüyle seyir halinde olan Osman Kan (36) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, rampada takla atarak yuvarlanırken sürücüsü ise altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan ve 2 gün yaşam mücadelesi veren Kan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, hayatını kaybeden sürücünün yarın Kurudere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - SAKARYA

Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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