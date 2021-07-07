Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta traktörün devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında, sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Uşak'ta traktörün devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında, sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Eşme ilçesine bağlı Şehitlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Özünal, kontrolündeki 64 AF 589 plakalı traktörle seyir halindeyken araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan traktör, yol kenarında tarlaya devrildi. Olay yerine ihbarlar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Özünal'ın cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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