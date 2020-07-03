Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
03.07.2020 20:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:48

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Obrucak köyünde Hüseyin Şimşir idaresindeki 37 LA 692 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Şimşir hayatını kaybetti, ismi öğrenilemeyen oğlu ise yaralandı. Yaralanan vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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